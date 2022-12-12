село Окнина, село Окнина, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Окнина

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Терновская волость
687. Окнино, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 141, жителей 791, церковь православная, постоялый двор, питейный дом, водяная и ветряная мельницы

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Терновская волость
Окнина44222976210

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11930Вікнинаселоцентр сільської радир-н Гайворонськийсільрада Вікнинська
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