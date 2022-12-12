село Дудниково, село Дудниково, Полтавська область (на 2018) — Familio

Дудниково

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
108Дудников (Дудниковка), хут. каз.при рч. Коломаке.19681517
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Васильевская волость
16. Дудниковские Хутора, деревня бывшая государственная, при речке Коломаке, дворов 17, жителей 110, почтовая станция, 3 постоялых двора, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Васильевская волость
46.0Дудниковка хуторКоломакское козаков919

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19107Дудниковеселор-н Полтавськийсільрада Коломацька
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