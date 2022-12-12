село Коршев, село Коршев, Волинська область (на 2018) — Familio

Коршев

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Чаруковская волость
1189. Коршов, село бывшее государственное и владельческое, при речке Черноручке, дворов 64, жителей 751, церковь православная, школа, питейный дом, кзн., водяная мельница Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2792Коршівселоцентр сільської радир-н Луцькийсільрада Коршівська
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