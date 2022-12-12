село Сирец, село Сирец, Страшенский район (на 2017) — Familio

Сирец

Страшенский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
126Сирецы, с. рез.при р. Быке, в балке.14246605603Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Сирецкая волость
95. Сирецы, село бывшее государственное, при ручье Быке, дворов 211, жителей 1065, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, школа, земская Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Страшенский район
СирецьSireţi
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