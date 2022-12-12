Сирец
Страшенский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
126Сирецы, с. рез.при р. Быке, в балке.14—246605603Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
95. Сирецы, село бывшее государственное, при ручье Быке, дворов 211, жителей 1065, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, школа, земская Показать все
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
СирецьSireţi