село Сотницкое, село Сотницкое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Сотницкое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтневое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3280Сотниковка, д. вл.при рч. Слепороде82233140120
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Пирятинская волость
827. Сотниковка, деревня бывшая владельческая, при речке Слепороде, дворов 60, жителей 450, кладбищ. ц. пр., питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Пирятинская волость
23.0Сотниковка деревняСотниковское крестьян собственников88

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46596Сотницькеселор-н Гребінківськийсільрада Почаївська
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