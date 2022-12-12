Сотницкое
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- Жовтневое
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3280Сотниковка, д. вл.при рч. Слепороде82233140120Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
827. Сотниковка, деревня бывшая владельческая, при речке Слепороде, дворов 60, жителей 450, кладбищ. ц. пр., питейный дом
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
23.0Сотниковка деревняСотниковское крестьян собственников88
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46596Сотницькеселор-н Гребінківськийсільрада Почаївська