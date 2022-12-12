село Мухамедьярово, село Мухамедьярово, Кувандыкский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Мухамедьярово

Кувандыкский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
580. Мухамедиярова (Мякита), деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 108, жителей 672, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кувандыкский район
74863Мухамедьяровосело51°32'с.ш.56°58'в.д.M-40-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кувандыкский
53714000301с Мухамедьяровосело
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