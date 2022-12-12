деревня Малое Замошье, деревня Малое Замошье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Малое Замошье

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Подберезская волость
118. Малая Замошья, деревня бывшая удельная, дворов 30, жителей 147, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Подберезская волость
49Малое Замошье (дер.)3-го стана, 6-го зем. уч.Мало-Замошск.40401151192344120земледелиелесные заработкинет сведений.нет сведений.Часовня, школа, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
314144Малое Замошьедеревня58°49'00"31°19'00"O-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение
49625405141д Малое Замошьедеревня
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