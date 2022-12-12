агрогородок Микелевщина, агрогородок Микелевщина, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Микелевщина

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Мостовская волость
54. Микелевка (Михелевщизна), деревня бывшая владельческая, дворов 64, жителей 842, костел

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Мостовская волость
МикелевщинаДеревня1169346060Мосты

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Мостовский сельсовет
аг. Микелевщина218
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