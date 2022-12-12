Малая Атня
Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
264Малая Атня, д. каз.при безымянном ручье.552876286290Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
60. М. Атня, деревня бывшая государственная, дворов 90, жителей 682, мечеть, школа
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Атня Малая, Мамсинскойтатары98Показать скан
Стоялая Шора, Мамсинскойсм. Атня Малая.Показать скан
Атня Малая, Больше-Атнинскойтатары1136Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159010Малая Атнядеревня56°14'49°28'O-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92613408106д Малая Атнядеревня
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