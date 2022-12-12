село Каменка, село Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Каменка

Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1631Каменка, с. каз.при рч. Кобыльей Снове.255121665712Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Архангельская волость
650. Каменка, село бывшее государственное, при речке Кобыльей Снове, дворов 219, жителей 1661, церковь православная, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Тербунский район
79409Каменкасело52°07'00"38°46'00"N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Тербунский муниципальный район, Сельское поселение Озерский сельсовет
42645444106с Каменкасело
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