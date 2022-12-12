Каменка
Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1631Каменка, с. каз.при рч. Кобыльей Снове.255121665712Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
650. Каменка, село бывшее государственное, при речке Кобыльей Снове, дворов 219, жителей 1661, церковь православная, школа, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79409Каменкасело52°07'00"38°46'00"N-37-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42645444106с Каменкасело