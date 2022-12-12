село Оселевка, село Оселевка, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Оселевка

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
1049Кишла-Нежимова (Кишла-Перковская, Синяково), с. вл.при ручьях: Китросы, Мурованка и Казимирова.157096246247Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Кельменская волость
660. Кишма-Неджимова, деревня царан, при реке Днестре, дворов 132, жителей 1352, табачная плантация.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28159Оселівкаселоцентр сільської радир-н Кельменецькийсільрада Оселівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close