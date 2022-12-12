Оселевка
Чернівецька область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1049Кишла-Нежимова (Кишла-Перковская, Синяково), с. вл.при ручьях: Китросы, Мурованка и Казимирова.157096246247Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
660. Кишма-Неджимова, деревня царан, при реке Днестре, дворов 132, жителей 1352, табачная плантация.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28159Оселівкаселоцентр сільської радир-н Кельменецькийсільрада Оселівська