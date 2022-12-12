деревня Усая, деревня Усая, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Усая

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Усайская волость
195. Усая, село бывшее владельческое, при озере Усае, дворов 41, жителей 312, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа. В 7 верстах — Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Усайская волость
1УсайселоУсай, озероУсайского, православногоУсайскому сельскому обществу60
9УсайимениеколРукшеницкого, римско-католическогоСавище, двор. , кат.1
10УсайусадьбаУсай, озероРукшеницкого, римско-католическогоСавище, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Веркудский сельсовет
д Усая17

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Веркудский сельсовет
д. Усая35
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