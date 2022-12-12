Вагинский Наволок
Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
184Вагинская (Вагинский наволок), д.при р. С. Двине.1260154864Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
4. Вагинаволоцкая (Вагинский Наволок), деревня бывшая государственная, при речке Студиминке, дворов 29, жителей 145, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
446954Вагинский Наволокдеревня64°35'с.ш.40°16'в.д.Q-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11652446141д Вагинский Наволокдеревня