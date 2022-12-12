посёлок Люля, посёлок Люля, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Люля

Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
777Люля, д. вл.при рч. Люде.934032127127
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Батыревский район
141686Люляпосёлок55°03'с.ш.47°03'в.д.N-38-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный район, Бахтигильдинское сельское поселение
97607415111п Люляпоселок
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