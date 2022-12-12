фольварк Техтин, фольварк Техтин, Церковищская волость, Могилевский уезд (на 1910) — Familio

Техтин

Церковищская волость, Могилевский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Церковищская волость
24Фольв. Техтинпроселкер. Друтимещ. Ив. Т. Гурскому, прав. 123Церковищск. пр. 43
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