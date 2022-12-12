деревня Хутор Средний, деревня Хутор Средний, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хутор Средний

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
315Средний, хут. каз.при рч. Рыбнице.8833108120
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
44. Средний, хутор бывший государственный, при речке Рыбнице, дворов 32, жителей 217, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291557Хутор Среднийдеревня52°51'с.ш.36°03'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Лавровское сельское поселение
54647410156д Хутор Среднийдеревня
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