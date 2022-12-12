Подымалово
Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
99Подымалова, деревня.при оз. Овчинниковом.203061161174Р. — Почтовая станция. Мельница ветреная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
58. Подымалова (Тпманова), деревня бывшая владельческая, при озере Овчипиковом, дворов 22, жителей 102, 2 лавки, почтовая станция
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
26Подымалова, д. при оз., почт. дор., вин. и 2 бак. лав., х.-з. маг., ветр. мел.217367576Земледелие и извозный промысел
27Подымалова, д. при оз., почт. дор., х.-з. маг.21754108100Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519093Подымаловодеревня54°52'00"55°44'00"N-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80652415111д Подымаловодеревня