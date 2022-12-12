деревня Подымалово, деревня Подымалово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Подымалово

Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
99Подымалова, деревня.при оз. Овчинниковом.203061161174Р. — Почтовая станция. Мельница ветреная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дмитриевская волость
58. Подымалова (Тпманова), деревня бывшая владельческая, при озере Овчипиковом, дворов 22, жителей 102, 2 лавки, почтовая станция

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дмитриевская волость
26Подымалова, д. при оз., почт. дор., вин. и 2 бак. лав., х.-з. маг., ветр. мел.217367576Земледелие и извозный промысел
27Подымалова, д. при оз., почт. дор., х.-з. маг.21754108100Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Уфимский район
519093Подымаловодеревня54°52'00"55°44'00"N-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
80652415111д Подымаловодеревня
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