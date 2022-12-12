Воротышино
Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6478Воротышино, с. вл.при рч. Польне.121352935Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод винокуренный.Показать скан
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
19ВоротышиноСело122710Церковь, богадельня, земская школа.
20ВоротышиноВладельческая усадьба11157
21ВоротышиноВладельческая усадьба11122
22ВоротышиноВладельческая усадьба11131
23ВоротышиноВладельческая усадьба12122
24ВоротышиноВладельческая усадьба12143
25ВоротышиноВладельческая усадьба12124
26ВоротышиноВладельческая усадьба12122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176332Воротышинодеревня55°07'00"32°34'00"N-36-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66658445106д Воротышинодеревня