деревня Воротышино, деревня Воротышино, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Воротышино

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6478Воротышино, с. вл.при рч. Польне.121352935Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод винокуренный.
Показать скан

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Воротышенская волость
19ВоротышиноСело122710Церковь, богадельня, земская школа.
20ВоротышиноВладельческая усадьба11157
21ВоротышиноВладельческая усадьба11122
22ВоротышиноВладельческая усадьба11131
23ВоротышиноВладельческая усадьба12122
24ВоротышиноВладельческая усадьба12143
25ВоротышиноВладельческая усадьба12124
26ВоротышиноВладельческая усадьба12122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
176332Воротышинодеревня55°07'00"32°34'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Мушковичское сельское поселение
66658445106д Воротышинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close