хутор Очкуров, хутор Очкуров, Старобельский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Очкуров

Старобельский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3024Очкуров, хут. каз.при рч. Обитоке.52381221256
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Беловодская волость
640. Очкуров, хутор бывший государственный, при речке Деркуле, дворов 69, жителей 596
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