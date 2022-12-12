Чуровское
Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
120Чуровский погост (Поповка) (пог.)2-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля1313162642482+церковная службаземледелие—ручей Чуровка.Церковь, церковно-приходская школа, пчт. отд., 2 лавки, ярмар. ряды для трг. мнфкт. твр., ярмарка: 6 янв., 1-е воскр. Вел. поста, 25 марта, 9 мая, 2 июня, 26 сент, и 6 де Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34522Чуровскоесело59°16'с.ш.38°36'в.д.O-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658452101с Чуровскоесело