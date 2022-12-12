село Чуровское, село Чуровское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чуровское

Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Починковская волость
120Чуровский погост (Поповка) (пог.)2-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля1313162642482+церковная службаземледелиеручей Чуровка.Церковь, церковно-приходская школа, пчт. отд., 2 лавки, ярмар. ряды для трг. мнфкт. твр., ярмарка: 6 янв., 1-е воскр. Вел. поста, 25 марта, 9 мая, 2 июня, 26 сент, и 6 де Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Шекснинский район
34522Чуровскоесело59°16'с.ш.38°36'в.д.O-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, Чуровское сельское поселение
19658452101с Чуровскоесело
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