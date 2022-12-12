село Штанаши, село Штанаши, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Штанаши

Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1140Штанаши, с. удел.при рч. Штанашке.304329100139Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
671. Штанаши, село бывшее удельное, при речке Штанашке, дворов 52, жителей 255, волостное правление (уездный город в 30 верстах) ц. пр., часовня, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Красночетайский район
141320Штанашисело55°42'с.ш.46°27'в.д.N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Красночетайский муниципальный район, Штанашское сельское поселение
97626455101с Штанашисело
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