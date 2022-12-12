деревня Белый Ключ, деревня Белый Ключ, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Белый Ключ

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1324Белый Ключь (Ак-Чишма), д. разн. вед.при рч. Богодановке.1716248780Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Старо-Кумызанская волость
709. Белый Ключ (Ст. Завод), деревня бывшая государственная, дворов 7, жителей 37, сукновальня, конский з.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Мало-Кирменская волость
Белый Ключ, М.-Кирменскойсм. Алкина.
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Мамадышский уезд, Старо-Кумызанская волость
Белый Ключ, Ст.-КумызанскойтатарыВместе с д. „Верхняя Ошла“.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
142348Белый Ключдеревня55°47'51°15'N-39-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Верхнеошминское сельское поселение
92638406111д Белый Ключдеревня
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