село Неркин Анд, село Неркин Анд, Община Неркин Анд, Сюникская область (на 2022) — Familio

Неркин Анд

Община Неркин Анд, Сюникская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Сюникская область, Община Неркин Анд
село Неркин АндՍյունիքի մարզՆերքին Հանդ գյուղ
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