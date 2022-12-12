село Кочубей, село Кочубей, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Кочубей

Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Кизлярский округ
679Черный рынок, с. госуд. кр.при р. Прорве, близь Каспийского моря.168391442русскиеправославныеПравославная церковь. Казенный рыболовный откуп.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Тарумовский район
146216Кочубейсело44°24'46°33'L-38-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Тарумовский муниципальный район, Сельское поселение село Кочубей
82649427101с Кочубейсело
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