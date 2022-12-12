Кочубей
Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
679Черный рынок, с. госуд. кр.при р. Прорве, близь Каспийского моря.168391442русскиеправославныеПравославная церковь. Казенный рыболовный откуп.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
146216Кочубейсело44°24'46°33'L-38-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
82649427101с Кочубейсело