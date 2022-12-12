имение Говоры, имение Говоры, Высоко-Городецкая волость, Сеннинский уезд (на 1910) — Familio

Говоры

Высоко-Городецкая волость, Сеннинский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Высоко-Городецкая волость
37Им. Говорыпроселкер. Усвейкенасл. дв. И. И. Станишевского, кат. 11923Черейского р.-к. 10630
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