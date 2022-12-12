деревня Куколь, деревня Куколь, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Куколь

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3061Куколь (Кукли), д. каз.при колодце.32165615199Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Усадищская волость
411. Большая Куколь (Кукли), деревня бывшая государственная, дворов 35, жителей 170, часовня, ветряная мельница, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Усадище-Спасовская волость
Куколь Мал. д.522 стан3142 участок52станция Гостинополье.
Куколь Больш. д.522 стан3142 участок52станция Гостинополье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
25836Кукольдеревня59°52'32°33'O-36-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение
41609465166д Кукольдеревня
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