село Мамалыга, село Мамалыга, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Мамалыга

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
965Мамалыга, сел. каз.при р. Пруте.2816109329323Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Сталинештская волость
748. Мамалыга, село бывшее государственное, при реке Пруте, дворов 187, жителей 655, церковь православная, кордон

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28232Мамалигаселоцентр сільської радир-н Новоселицькийсільрада Мамалигівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close