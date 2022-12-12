Ильинцы
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
471Ильинцы, с. вл.при протоке Смоляже.18354134170Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
104. Ильинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Смоляже, дворов 80, жителей 366, церковь православная, питейный дом, лавка, ветряная мельница, свекло Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28613Іллінціселор-н БорзнянськийКомарівська сільська об'єднана територіальна громада