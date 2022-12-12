деревня Климовск, деревня Климовск, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Климовск

Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Керчемская волость
Климовская23230

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Куломский район
168647Климовскдеревня61°17'53°39'P-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Куломский муниципальный район, Сельское поселение Зимстан
87648470111д Климовскдеревня
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