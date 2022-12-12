Муксиново
Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
259Муксинова (Казаколова), деревня.при р. Белой.44283710890Б. — Мечеть 1. Училище 1. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
111. Муксинова (Казаколова), деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 32, жителей 2 23, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Муксинова, д. при р. Белой, бак. лав., мечеть, х.-з. маг.51360200190Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520580Муксиноводеревня54°29'00"56°20'00"N-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Савалеевский сельсовет
80635455121д Муксиноводеревня