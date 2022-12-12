деревня Ивошино, деревня Ивошино, Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ивошино

Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Богословская волость
Дер. Ивашино48668Имения: Кристи и Галкина.
Имение М. Н. Галкина, при д. Иваниной4856

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Пушкинский район
78439Ивошинодеревня56°04'с.ш.38°00'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Пушкинский муниципальный район, Царёвское сельское поселение
46647443156д Ивошинодеревня
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