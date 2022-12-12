посёлок Светлое Озеро, посёлок Светлое Озеро, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Светлое Озеро

Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1780Светлоозерский завод, д. вл.при оз. Светлом.46342210198Завод 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Юринский район
199860Светлое Озеропосёлок56°20'46°05'O-38-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Юринский муниципальный район, Быковское сельское поселение
88656474116п Светлое Озеропоселок
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