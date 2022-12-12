деревня Ивино, деревня Ивино, Чехов, Московская область (на 2019) — Familio

Ивино

Чехов, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4826Ивино, д. вл.при рч. Рослае.1626155756
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Шебанцевская волость
1231. Ивино, деревня бывшая владельческая, при речке Рожай, дворов 22, жителей 130, синильный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Щебанцевская волость
Дер. Ивино 1211Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 723

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Чехов
21996Ивинодеревня55°17'с.ш.37°38'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Чехов
46784000366д Ивинодеревня
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