Политов
Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- аал
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1912Политов и Маршлоков, ул.ул., на рч. Тее69147136
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
563441Политоваал52°58'00"89°59'00"N-45-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
95608455121аал Политоваал