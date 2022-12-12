село Нижнее Кучуково, село Нижнее Кучуково, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижнее Кучуково

Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3809Кучукова 1-я, д. каз.при рч. Варклед-Бобье.753038133137Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Мушаковская волость
372. Кучукова, деревня бывшая государственная, при речке Бодье, дворов 64, жителей 342, мечеть
Елабужский уезд, Салаушская волость
386. Кучукова, деревня бывшая государственная, при речке Варклед-Бодье, дворов 140, жителей 875, мечеть, 3 лавки, базар по вторникам

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән КөчекНижнее КучуковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Агрызский район
188517Нижнее Кучуковосело56°13'52°56'O-39-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Агрызский муниципальный район, Кучуковское сельское поселение
92601458101с Нижнее Кучуковосело
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