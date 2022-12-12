Нижнее Кучуково
Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3809Кучукова 1-я, д. каз.при рч. Варклед-Бобье.753038133137Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
372. Кучукова, деревня бывшая государственная, при речке Бодье, дворов 64, жителей 342, мечеть
386. Кучукова, деревня бывшая государственная, при речке Варклед-Бодье, дворов 140, жителей 875, мечеть, 3 лавки, базар по вторникам
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән КөчекНижнее КучуковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188517Нижнее Кучуковосело56°13'52°56'O-39-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92601458101с Нижнее Кучуковосело