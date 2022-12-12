Соколова 2-я
Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1664Соколова 2 -я, д. каз.при рч. Окуневке.17025267088Часовня, заведений: салотопенных 2, свечное 1, маслобойное 1, красильное 1 и токарных 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
940. Соколова 2-я, деревня бывшая государственная, при речке Окуневке, дворов 20, жителей 137, кожевенный завод, 2 салотоп. з., свечной завод, 4 токарн. зав.