имение Заблотишки, имение Заблотишки, Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Заблотишки

Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынгмянская волость
Заблотишки, им. (Дроздовского), оз. Кевка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 81, у. гор. 33 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в. ст. ж. д. Свенцяны 24 в.
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