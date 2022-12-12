Киндеркулево
Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
839Кандрыкулева, деревня.при рч. Саваде.1306545165154Б. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
446. Кандрыкулева Новая (Капаева), деревня бывшая государственная, при речке Саваде, дворов 71, жителей 425, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
17Ново-Киндрыкулева, д. при реч. Севады, на прос. дор., 2 х.-з. маг., мечеть 1306110325318Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520907Киндеркулеводеревня55°04'00"54°53'00"N-40-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80656465121д Киндеркулеводеревня