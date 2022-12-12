деревня Киндеркулево, деревня Киндеркулево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Киндеркулево

Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
839Кандрыкулева, деревня.при рч. Саваде.1306545165154Б. — Мечеть 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Старо-Калмашевская волость
446. Кандрыкулева Новая (Капаева), деревня бывшая государственная, при речке Саваде, дворов 71, жителей 425, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Старо-Калмашевская волость
17Ново-Киндрыкулева, д. при реч. Севады, на прос. дор., 2 х.-з. маг., мечеть 1306110325318Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район
520907Киндеркулеводеревня55°04'00"54°53'00"N-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Урнякский сельсовет
80656465121д Киндеркулеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close