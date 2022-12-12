село Старочелны-Сюрбеево, село Старочелны-Сюрбеево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Старочелны-Сюрбеево

Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
739Старая Чолна-Сюрбеева, д. удел.на пр. б, рч. Сухой Булы.5511268686
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Комсомольский район
141174Старочелны-Сюрбеевосело55°10'с.ш.47°34'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный район, Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение
97621440111с Старочелны-Сюрбеевосело
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