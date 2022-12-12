село Березовка, село Березовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Березовка

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Дергуновская волость
874. Березовка, деревня бывшая государственная, при реке Большом Иргизе, дворов 88, жителей 590

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57446Березовкасело52°26'с.ш.50°26'в.д.N-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Большая Дергуновка
36608412106с Березовкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close