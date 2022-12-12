село Байсерке, село Байсерке, Илийский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

Байсерке

Илийский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Верненский уезд, Михайловская волость
40Карасуйское сел.Аулов: 12. Всех дворов: 1. 77. Других сословий: 5.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ
село БайсеркеБайсерке а.196847100
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