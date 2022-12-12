деревня Домашово, деревня Домашово, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Домашово

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5022Домашево (Новая), д. вл.при р. Суме.286308287
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5024Домашево, мыза вл.при р. Суме.28411521
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Ратчинская волость
755. Домашева (Новая), деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 165, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Ратчинская волость
Домашево д.272 стан1333 участок7почтово-телеграфное отделение Чирковицы.
Домошево м. 272 стан1432 участокстанция Чирковицы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
26632Домашоводеревня59°33'28°57'O-35-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение
41621412111д Домашоводеревня
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