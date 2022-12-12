Домашово
Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5022Домашево (Новая), д. вл.при р. Суме.286308287Показать скан
5024Домашево, мыза вл.при р. Суме.28411521Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
755. Домашева (Новая), деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 165, лавка
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Домашево д.272 стан1333 участок7почтово-телеграфное отделение Чирковицы.
Домошево м. 272 стан1432 участок–станция Чирковицы.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26632Домашоводеревня59°33'28°57'O-35-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41621412111д Домашоводеревня