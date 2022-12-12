село Бостандык, село Бостандык, городская администрация Кентау, Туркестанская область (на 2022) — Familio

Бостандык

городская администрация Кентау, Туркестанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Туркестанская область, городская администрация Кентау, Карнакский сельский округ
село КушатаКүшата а.612039300
Туркестанская область, Сауранский район, сельский округ Орангай
село БостандыкБостандық а.615549200
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