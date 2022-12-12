деревня Малиновка 1-я, деревня Малиновка 1-я, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Малиновка 1-я

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
25Малиновка, сц. вл.при рч. Челновой.18620131128Завод овчарный 1.
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Лысогорская волость
деревня 1 Малиновка«Лысогорское» поч. от.1210

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
289074Малиновка 1-ядеревня52°48'41°19'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Комсомольский сельсовет
68640438121д Малиновка 1-ядеревня
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