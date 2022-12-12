деревня Кривозерье, деревня Кривозерье, Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Кривозерье

Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1675Кривозерье, сц. вл.при рч. Кривом Озере.10718110108
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Покровская волость
473. Криводерье, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 367, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Кимовский район
8102Кривозерьедеревня53°54'с.ш.38°41'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Кимовский муниципальный район, Новольвовское сельское поселение
70626434291д Кривозерьедеревня
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