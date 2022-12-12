Зайцево
Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8750Гавриловская, д. каз.при рч. Вые.318160237375Церковь православная 1. Сельское управление.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Гавриловская32610
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1183. Гавриловская (Зайцева), деревня бывшая государственная, при реке Вые, дворов 24, жителей 144, земская почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
82651Зайцеводеревня62°57'с.ш.46°26'в.д.P-38-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11608416156д Зайцеводеревня