Гусаркино
Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Метев-Азикеева, д. при р. Усень, х.-з. маг., на прос. дор.198123931Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518119Гусаркинодеревня54°19'00"54°20'00"N-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Семенкинский сельсовет
80609431111д Гусаркинодеревня