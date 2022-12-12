село Никулята, село Никулята, Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Никулята

Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17602Никулята (Верхоижское), с. каз.при рч. Иже.36543297119Церковь православная 1. Сельская расправа.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость
1579. Никуляты, село бывшее государственное, при речке Иже, дворов 31, жителей 90, церковь православная, школа, лавка, баз.: 27-го янв., 8-го июля и 22-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Яранский район
30093Никулятасело57°12'48°28'O-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Яранский муниципальный район, Никулятское сельское поселение
33650448101с Никулятасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close