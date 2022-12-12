Никулята
Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17602Никулята (Верхоижское), с. каз.при рч. Иже.36543297119Церковь православная 1. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1579. Никуляты, село бывшее государственное, при речке Иже, дворов 31, жителей 90, церковь православная, школа, лавка, баз.: 27-го янв., 8-го июля и 22-го октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30093Никулятасело57°12'48°28'O-39-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33650448101с Никулятасело