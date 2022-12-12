деревня Польная Дмитриевка, деревня Польная Дмитриевка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Польная Дмитриевка

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1453Дмитриевское, сц. вл.при р. Польном Воронеже.382829131128Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Ярославская волость
652. Дмитриевское, село бывшее государственное, при реке Польн. Воронеже, дворов 54, жителей 324, церковь православная, школа, станция железнодорожная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Екатерининская волость
деревня Польная-Дмитриевка«Глазок» поч. отд.3311
Козловский уезд, Ярославская волость
село Дмитриевка (Бельское)«Козловская» п.-т. контора1717

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
288768Польная Дмитриевкадеревня53°02'40°52'N-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Сельское поселение Екатерининский сельсовет
68620415171д Польная Дмитриевкадеревня
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