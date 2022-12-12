Польная Дмитриевка
Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1453Дмитриевское, сц. вл.при р. Польном Воронеже.382829131128Завод конный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
652. Дмитриевское, село бывшее государственное, при реке Польн. Воронеже, дворов 54, жителей 324, церковь православная, школа, станция железнодорожная
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Польная-Дмитриевка«Глазок» поч. отд.3311
село Дмитриевка (Бельское)«Козловская» п.-т. контора1717
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288768Польная Дмитриевкадеревня53°02'40°52'N-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68620415171д Польная Дмитриевкадеревня