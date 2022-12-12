Лесной Вьяс
Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1592Лесной Вьяс (Воскресенское), с. вл.при рч. Вьясе.4828150504585Церковь православная 1. Заводов: поташных 4, кожевенных 3, салотопенный 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
823. Лесной Вьяс, село бывшее владельческое, при речке Вьясе, дворов 155, жителей 944, церковь православная, лавка, 2 постоялых двора
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47791Лесной Вьяссело53°47'45°29'N-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643407121с Лесной Вьяссело