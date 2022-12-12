село Лесной Вьяс, село Лесной Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Лесной Вьяс

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1592Лесной Вьяс (Воскресенское), с. вл.при рч. Вьясе.4828150504585Церковь православная 1. Заводов: поташных 4, кожевенных 3, салотопенный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Больше-Вьясская волость
823. Лесной Вьяс, село бывшее владельческое, при речке Вьясе, дворов 155, жителей 944, церковь православная, лавка, 2 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47791Лесной Вьяссело53°47'45°29'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Большевьясский сельсовет
56643407121с Лесной Вьяссело
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